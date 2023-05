Ferrari : Partenariat avec l'américain DXC Technology

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé mercredi la signature d'un partenariat sur plusieurs années avec le groupe américain de conseil en informatique DXC Technology.



Aux termes de l'accord, qui entrera en vigueur à l'occasion du Grand Prix de Miami dimanche prochain, le logo de DXC Technology arborera les Formule 1 de la Scuderia Ferrari, ainsi que les combinaisons et casques des pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.



Cet accord intervient alors que DXC prenait déjà en charge les infrastructures numériques et les systèmes critiques de Ferrari et alors que les deux groupes envisagent de possibles pistes de collaboration dans les logiciels.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.