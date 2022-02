Ferrari : Le titre sans tendance après des résultats mitigés

(CercleFinance.com) - L'action Ferrari évolue sur une note hésitante mercredi, les investisseurs ne sachant pas trop sur quel pied danser après la publication de résultats mitigés.



Le constructeur italien de voitures de sport a fait état à la mi-journée de résultats 2021 'record', à la faveur d'une croissance à deux chiffres de tous ses principaux indicateurs financiers l'an dernier.



Le groupe de Maranello affiche ainsi une hausse de près de 34% de son bénéfice d'exploitation (Ebitda) sur l'exercice écoulé, à 1,53 milliard d'euros, tandis que ses livraisons ont bondi de 22% pour atteindre 11.155 unités l'an dernier.



Mais ses comptes de quatrième trimestre mettent aussi en évidence un bénéfice net en repli de 18%, à 214 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année pour une marge opérationnelle elle aussi en recul, à 33,9% contre 34,7% un an plus tôt.



Pour 2022, Ferrari dit prévoir une nouvelle hausse de son Ebitda, entre 1,65 et 1,70 milliard d'euros, soit une marge d'exploitation comprise entre 34,5% et 35,5%.



A la Bourse de Milan, l'action Ferrari évoluait en très légère hausse suite à la présentation de ces résultats, signant un gain de 0,4%.



