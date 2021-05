Ferrari : Hausse du titre, valeur favorite d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% à la Bourse de Milan. Invest Securities estime que le groupe a publié des résultats au 1er trimestre 2021 en ligne avec les attentes et plutôt en avance sur les guidances 2021 qui ont été réitérées avec un biais positif, le groupe indiquant viser les hauts de fourchettes.



' Le groupe décale d'un an de la guidance 2022 à 2023, alors qu'il en est proche depuis plusieurs trimestres (marge d'EBITDA visée de 38% pour une marge S2 20 de 35,8% ainsi que T3 20 et T1 21 de 37,2%) ' indique Invest Securities.



' Cette prudence sur la marge d'EBITDA résultant de la décision de modérer le rythme des livraisons n'est pas un avertissement mais un aménagement. Son impact est de -3,5% sur le BNA22 ' rajoute l'analyste.



Invest Securities confirme son opinion Achat sur le titre avec un objectif de cours de 216E (contre 228E). ' Ferrari reste dans la liste Favorites IS. '.



