Ferrari : Hausse de 20,8% du bénéfice au 3ème trimestriel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'élève à 1 053 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en croissance de 20,7% à taux de change constant.



L'EBITDA au troisième trimestre 2021 s'élève à 371 millions d'euros, en hausse de 12,4% par rapport à l'année précédente et avec une marge d'EBITDA de 35,2%.



L'EBIT ressort à 270 millions d'euros, en hausse de 21,8% par rapport à l'année précédente et avec une marge EBIT de 25,7%.



Les livraisons ont totalisé 2 750 unités au troisième trimestre 2021, en hausse de 437 unités ou 18,9 % par rapport au trimestre de l'année précédente.



Le bénéfice net pour la période est de 207 millions d'euros, en hausse de 20,8% par rapport à l'année précédente, et le bénéfice dilué par action pour le trimestre a atteint 1,11 euro, contre 0,92 euro au troisième trimestre 2020.



