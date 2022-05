Ferrari : Des résultats solides, mais sans surprise

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé mercredi une hausse de 16% de son bénéfice net au premier trimestre et confirmé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



Le constructeur italien de voitures de sport dit avoir dégagé un profit net de 239 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 206 millions d'euros un an plus tôt.



Ferrari a fait état par ailleurs d'un bénéfice brut (Ebitda) de 423 millions d'euros, en hausse de 12%, à la faveur d'un chiffre d'affaires en progression de 17% à 1,19 milliard d'euros, des performances en ligne avec les attentes.



Le groupe de Maranello précise avoir livré 3251 véhicules au cours du trimestre, contre 2771 un an plus tôt.



Ferrari a par ailleurs confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, anticipant toujours un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,8 milliards d'euros pour un Ebitda entre 1,65 et 1,70 milliard d'euros.



Suite à cette publication solide, mais sans grande surprise, le titre perdait environ 2,1% en début d'après-midi à la Bourse de Milan.



