Ferrari : Des mesures rigoureuses, mais une situation fluide

(CercleFinance.com) - En pleine épidémie de Covid-19, Ferrari a annoncé vendredi la mise en place de mesures de prévention 'encore plus rigoureuses' visant garantir la santé de ses employés.



Le constructeur italien de voitures de luxe explique que ses équipes sur les sites de Maranello et Modène ont été réduites 'au minimum' et qu'un grand nombre de salariés travaillent désormais à distance, conformément au décret de confinement instauré cette semaine par le gouvernement Conte.



Au niveau opérationnel, Ferrari évoque malgré tout une continuité au niveau de sa production et une situation 'extrêmement fluide', sans effet matériel à ce jour sur ses projets industriels.



Suite à ces déclarations, l'action tentait un rebond de près de 5% ce matin à la Bourse de Milan, après avoir décroché de presque 25% sur le mois écoulé.



