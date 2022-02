Ferrari : Des analystes ajustent leurs objectifs

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que cette solide publication 2021 est en haut de la fourchette des guidances et en ligne avec ses estimations sauf le FCF, largement dépassé.



' Les guidances 2022 dévoilées confirment que le groupe pourrait soutenir un taux de croissance supérieur à +10%/an à moyen terme. Le scénario 2022 d'EBITDA/CA de 35% nous semble prudent à ce stade restant en deçà de l'objectif MT de 38%, selon nous atteignable en 2023 ' indique Invest Securities.



' Nos BNA 2021/23e sont très légèrement ajustés ainsi que notre objectif de cours revu à 215E contre 216E. En attendant le CMD de juin 2022 à Maranello, le contexte taux d'intérêts nous a déjà incité à adopter une opinion prudente sur cette valeur unique ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.



Oddo BHF réaffirme pour sa part son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 248 à 250 euros sur Ferrari, après une 'très bonne publication pour Ferrari qui continue de saisir pleinement les opportunités d'un marché de l'automobile de luxe en plein essor'.



'Les perspectives du groupe restent excellentes avec une très bonne visibilité sur une croissance dynamique des résultats sur au moins les deux prochaines années, soutenue par un niveau de prises de commandes record en 2021', estime en outre l'analyste.



Oddo ajoute que la rotation sectorielle a pénalisé le titre en ce début d'année et offre un point d'entrée intéressant. 'Enfin, rappelons que le titre devrait bénéficier de plusieurs catalyseurs en 2022', poursuit-il.



