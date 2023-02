Ferrari : Dépasse les attentes avec résultats et prévisions

(CercleFinance.com) - Ferrari a déclaré jeudi s'attendre à dégager des résultats supérieurs aux attentes des analystes en 2023, après avoir dévoilé des performances déjà meilleures que prévu au quatrième trimestre 2022.



A la faveur d'une demande toujours aussi robuste, le groupe italien prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,7 milliards d'euros cette année, alors que les analystes visaient jusqu'ici 5,6 milliards en moyenne.



Son bénéfice d'exploitation (Ebitda) ajusté devrait lui s'établir entre 2,13 et 2,18 milliards d'euros, soit mieux que les 2,10 milliards d'euros actuellement visés par le consensus.



Les perspectives du constructeur de voitures de sport devraient conforter l'opinion des analystes selon laquelle le segment du luxe et du haut de gamme devrait surperformer le marché automobile dans son ensemble cette année.



Sur le quatrième trimestre, les ventes du groupe de Maranello ont grimpé de 12% à 1,37 milliard d'euros, contre 1,28 milliard attendus par le marché, à la faveur de livraisons de véhicules en hausse de 13% à 3327 unités.



La société a dégagé sur la période un bénéfice d'exploitation ajusté (Ebitda) de 469 millions d'euros, en hausse de 18%, alors que les analystes attendaient un bénéfice de 444 millions.



Le titre bondissait de plus de 3% jeudi à la Bourse de Milan suite à cette publication.



