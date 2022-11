Ferrari : Démission du directeur de l'équipe de F1

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé hier la démission de Mattia Binotto qui quittera ses fonctions de Team Principal de l'équipe de Formule 1 de la Scuderia Ferrari, le 31 décembre.



'J'ai décidé de conclure ma collaboration avec Ferrari. Je quitte une entreprise que j'aime, dont je fais partie depuis 28 ans, avec la sérénité qui vient de la conviction que j'ai tout mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés. Je laisse une équipe soudée et grandissante', a déclaré Mattia Binotto.



Le processus est en cours pour identifier le nouveau Team Principal de la Scuderia Ferrari.



Pour rappel, l'équipe F1 a fini vice-championne du monde derrière Red Bull et Charles Leclerc a terminé 2e au championnat des pilotes.

Le cheval cabré court en vain derrière le titre des pilotes depuis 2007 et derrière le titre des constructeurs depuis 2008.



