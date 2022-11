Ferrari : Consensus battu, prévisions relevées

(CercleFinance.com) - L'action Ferrari cède du terrain mercredi à la Bourse de Milan comme à celle de New York en dépit de résultats trimestriels ressortis au-dessus des attentes.



Le constructeur de voitures de sport a relevé ses prévisions annuelles après avoir fait état de ces performances de troisième trimestre meilleures que prévu.



Le groupe de Maranello dit désormais tabler pour 2022 sur un bénéfice avant impôt, charges financières, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté de plus de 1,73 milliard d'euros, contre 1,70-1,73 milliard précédemment.



Son chiffre d'affaires annuel est quant à lui attendu autour de cinq milliards d'euros, à comparer avec une prévision précédente de l'ordre de 4,9 milliards.



Pour le troisième trimestre, Ferrari a fait état d'un bénéfice ajusté en hausse de 17% à 435 millions d'euros, pour un Ebit de 299 millions d'euros supérieur au consensus de 279 millions.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 18,7% à 1,25 milliard d'euros, sur la base de livraisons de voitures en augmentation de 15,9% à 3188 unités, grâce à la vigueur des ventes en Chine, Hong Kong et Taiwan (+73%).



L'action Ferrari a pris jusqu'à plus de 2% à la Bourse de Milan suite à cette publication, avant de se retourner à la baisse. Elle perd actuellement 2,1%.



Certains analystes font remarquer que le consensus intégrait déjà les prévisions plus optimistes fournies aujourd'hui par le constructeur automobile italien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.