Ferrari : Consacre 1 ME pour aider les sinistrés en Italie

(CercleFinance.com) - Ferrari a annoncé faire un don de 1 million d'euros à l'Agence pour la sécurité territoriale et la protection civile d'Émilie-Romagne, région italienne sinistrée par les violences inondations des derniers jours, se joignant ainsi à la campagne de collecte de fonds régionale.



Les fonds seront utilisés, avec la coordination des autorités territoriales, pour aider la population locale touchée par les récentes inondations, avec un accent particulier sur les projets de récupération environnementale et de gestion de l'instabilité hydrogéologique.



'En période de difficultés, Ferrari a toujours été aux côtés de sa communauté', a déclaré le directeur général de Ferrari, Benedetto Vigna. 'Nous avons voulu apporter une réponse concrète et immédiate aux besoins les plus urgents de la population d'Emilie-Romagne, éprouvée par une grave catastrophe environnementale'.



