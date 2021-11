Ferrari : Bien orienté avec des propos d'analystes

(CercleFinance.com) - Ferrari s'adjuge plus de 5% à Milan, sur fond de propos positifs d'analystes comme Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 221 à 248 euros sur le titre du constructeur italien de voitures de sport et de luxe.



'Malgré la bonne performance des dernières semaines, la sous-performance du titre (+13% depuis le début de l'année contre +34% chez LVMH et +59% chez Hermès) ainsi que l'excellent momentum offrent toujours un potentiel de revalorisation important', juge-t-il.



De son côté, Invest Securities dégrade son opinion sur Ferrari de 'achat' à 'neutre' malgré un objectif de cours remonté de 198 à 216 euros, expliquant que 'le cours a franchi récemment le seuil des 200 euros qui limite le potentiel à court terme'.



'Le groupe a publié un solide troisième trimestre au-dessus des attentes sur l'EBITDA, l'EBIT et surtout le FCF qui bat tous ses records historiques depuis 2015', reconnait toutefois l'analyste, pour qui la dynamique devrait se prolonger au quatrième trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.