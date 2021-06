Ferrari : AWS choisi comme fournisseur de cloud et d'IA

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Ferrari afin de devenir leur fournisseur officiel de cloud, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.



Ensemble, les entreprises accéléreront le rythme de l'innovation dans l'ensemble de l'organisation Ferrari, y compris leur département des voitures de route, les compétitions GT ou l'équipe de Formule 1.



'Ferrari utilisera l'étendue et la profondeur des services d'AWS et une infrastructure mondiale éprouvée (...) pour rationaliser la conception et les tests de ses voitures, offrant aux clients les expériences de conduite les plus excitantes possibles', assure AWS.



En outre, la Scuderia Ferrari tirera parti d'AWS pour lancer une plateforme numérique d'engagement des fans, via son application mobile, afin d'engager des centaines de millions de fans dans le monde entier avec un contenu exclusif et personnalisé.



