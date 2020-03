Ferragamo : Résiste bien après ses prévisions trimestrielles

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien avec un gain de +1,7% à la Bourse de Milan après l'annonce de ses résultats et de ses prévisions sur le 1er trimestre 2020.



Crédit Suisse confirme sa recommandation à ' Sous-performance ' sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 11 E (au lieu de 15 E).



' Malgré les résultats 2019 globalement conforme à nos prévisions, nous avons réduit nos ventes organiques et nos prévisions de bénéfices de 13% et 64% sur l'année 2020, respectivement, principalement en raison des perturbations du COVID-19 ' indique Crédit Suisse.



Le bureau d'analyses adopte une attitude prudente sur la reprise de la demande et réduit de 3% ses prévisions de ventes et de 7% sa prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2021.



La direction attend un Baisse de 25 à 33% des ventes au 1er trimestre. ' Cela devrait donner un signal négatif au secteur du luxe où certaines prévisions de ventes du secteur les plus pessimistes portent sur une baisse de -20% '.



Un analyste chez Morgan Stanley confirme ce mercredi sa recommandation 'pondérer en ligne' (équivalente à une recommandation neutre) sur le titre Salvatore Ferragamo, bien qu'il note des résultats 2019 supérieurs aux attentes. Morgan Stanley confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros.



