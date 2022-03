FedEx : Suspend son activité en Russie, Bélarus et Ukraine

(CercleFinance.com) - FedEx annonce aujourd'hui avoir pris la décision de suspendre toutes ses activités en Russie et en Biélorussie. Par mesures de sécurité, FedEx a également suspendu ses services en Ukraine afin de préserver au maximum ses équipes.



'Nous nous concentrons avant tout sur la sécurité des membres de notre équipe en Ukraine, indique la société. Nous leur fournissons une aide financière directe et plusieurs ressources, y compris une ligne d'assistance téléphonique d'urgence où ils peuvent poser des questions et demander un soutien supplémentaire. C'est notre priorité absolue.'



FedEx annonce aussi fournir plus de 1,5 million de dollars en aide humanitaire.



