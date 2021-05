FedEx : Sponsor officiel des 3 prochaines Champions League

(CercleFinance.com) - FedEx annonce avoir signé un accord de trois ans avec l'UEFA afin de sponsoriser les trois prochaines éditions de cette compétition européenne de football.



'L'accord comprend également les droits de parrainage pour la Super Coupe de l'UEFA, les finales de l'UEFA Youth League et les finales de futsal de l'UEFA Champions League', précise FedEx.



'Notre parrainage mondial de l'UEFA Champions League offrira des opportunités inégalées à notre marque, aux membres de notre équipe, à nos clients et à nos communautés', analyse Brie Carere, vice-présidente exécutive et directrice du marketing et des communications chez FedEx Corp.



'Aligner notre marque sur des performances sportives de classe mondiale nous permet de connecter nos services à notre public grâce à la passion et aux émotions générées par le sport et nous permet de contribuer positivement à nos communautés locales ', ajoute-t-elle.



