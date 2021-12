FedEx : Programme de rachats d'actions avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, FedEx a annoncé jeudi soir l'autorisation par son conseil d'administration d'un nouveau programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars, comprenant un programme de rachats accélérés pour 1,5 milliard.



Au titre de son deuxième trimestre comptable, le groupe de logistique et de messagerie a dévoilé un BPA ajusté stable à 4,83 dollars par action, et une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,3 point à 7,1% pour des revenus en hausse de 14% à 23,5 milliards.



Pour tenir compte de ces résultats et des perspectives pour le reste de l'exercice, ainsi que des effets du programme de rachats d'actions, il resserre en baisse sa fourchette cible de BPA ajusté pour 2021-22 à 18,25-19,25 dollars, au lieu de 18,25-19,50 dollars.



