FedEx : Nomination d'un nouveau CEO pour début juin

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé lundi soir qu'à compter du 1er juin, son directeur général (CEO) Frederick W. Smith deviendra président exécutif du conseil d'administration et que Raj Subramaniam, son directeur opérationnel (COO), sera promu CEO.



De plus, R. Brad Martin, président du comité d'audit du conseil d'administration, devient vice-président non exécutif du conseil, ce qui fait de lui le successeur désigné du conseil d'administration pour en prendre la présidence.



David P. Steiner, président du comité de la gouvernance, de la sécurité et des politiques publiques du conseil d'administration, continuera d'agir à titre d'administrateur indépendant principal. Le poste de COO ne sera pas pourvu.



