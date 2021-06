FedEx : Mobilisé pour livrer les vaccins Covid dans le monde

(CercleFinance.com) - FedEx Express, filiale de FedEx, a annoncé aujourd'hui avoir livré en toute sécurité 1,35 million de doses du vaccin Covid de Johnson & Johnson à Toluca, au Mexique, en coordination avec les gouvernements des États-Unis et du Mexique ainsi qu'avec Direct Relief, une organisation à but non lucratif chargée d'améliorer la santé et la vie des personnes touchées par la pauvreté.



En tant que partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement mondiale en vaccins, FedEx livre actuellement des vaccins Covid à travers 40 pays du monde, précise le transporteur.



' FedEx est pleinement engagé dans la distribution de ces vaccins vitaux là où ils sont nécessaires et la livraison au Mexique est une étape importante dans la lutte contre la pandémie', a souligné Richard W. Smith, président régional Amériques et Mexique chez FedEx.





