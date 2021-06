FedEx : Le dividende relevé de 15%

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - FedEx a annoncé lundi soir le relèvement de 15% de son dividende, une décision saluée par une hausse de son cours de Bourse aujourd'hui à Wall Street.



La société de livraison express américaine a déclaré hier un dividende trimestriel de 75 cents par action, contre 65 cents jusqu'à présent.



'Augmenter notre dividende renforce notre engagement à générer de la valeur pour les actionnaires', a expliqué Michael Lenz, le directeur financier du groupe.



'Notre bilan et notre trésorerie nous permettent d'investir stratégiquement dans une croissance rentable sur le long terme tout en récompensant nos actionnaires en relevant notre dividende', a-t-il ajouté.



Peu avant 11h00 (heure de New York), le titre gagnait 1,1% contre un repli de 0,4% pour l'indice S&P 500.



FedEx a par ailleurs fait état mardi de la livraison par avion de 1,35 million de doses du vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, une opération menée conjointement avec le gouvernement américain.



