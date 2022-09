FedEx : Le bénéfice net ajusté trimestriel recule de 24%

(CercleFinance.com) - FedEx publie un chiffre d'affaires ajusté de 23,2 Mds$ au titre du 1er trimestre de son exercice 2023, soit la période de trois mois s'étant achevée le 31 août, un chiffre en hausse de plus de 5,4% par rapport à la même période un an plus tôt (22 Mds$).



L'EBIT ajusté ressort néanmoins en recul de 17%, passant de 1,49 Md$ à 1,23 Md$ en l'espace d'un an.

Le bénéfice net ajusté chute quant à lui de 24%, de 1190 M$ à 905 M$, faisant ressortir un BPA ajusté de 3,44$, contre 4,37$ précédemment.



'Nous agissons avec rapidité et agilité pour naviguer dans un environnement opérationnel difficile, en tirant parti des leviers de coût, commerciaux et de capacité pour nous adapter aux impacts de la réduction de la demande ', a déclaré Raj Subramaniam, directeur général de FedEx Corp.



'Alors que notre équipe continue de travailler de manière agressive pour faire face aux vents contraires à court terme, nous renforçons considérablement notre activité et l'expérience client', poursuit-il.



Pour le 2e trimestre de son exercice 2023, Fedex table sur un chiffre d'affaires compris 23,5 et 24 Mds$ et sur un BPA ajusté d'au moins 2,75$.



