FedEx : Installation d'un système de tri automatisé des colis

(CercleFinance.com) - FedEx Ground, une filiale de FedEx Corp, annonce avoir récemment mis en oeuvre les systèmes de tri robotisé et d'identification des produits (RPSi) de Berkshire Grey au sein de son centre de tri du Queens, dans l'État de New York (USA).



Les systèmes RPSi de Berkshire Gray permettent de trier de manière robotisée les milliers de petits colis qui arrivent quotidiennement en vrac dans des conteneurs à destination d'autres hubs et stations spécifiques du réseau FedEx Ground.



FedEx Ground prévoit désormais d'installer les mêmes équipements au sein de ses centres de tri de Las Vegas (Nevada), et Columbus (Ohio), au cours des prochains mois.



Cette technologie a été développée et installée en réponse directe à la croissance exponentielle du commerce électronique, qui a accéléré la demande de solutions automatisées fiables à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement, précise FedEx.



