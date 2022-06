FedEx : Hausse du dividende et nominations au conseil

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - FedEx annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 1,15 dollar par action, en augmentation de 53%, dividende qui sera payable le 11 juillet aux actionnaires enregistrés au 27 juin prochain.



'Cette augmentation marque l'aboutissement des efforts réfléchis pendant de nombreux mois pour s'assurer que notre stratégie d'allocation du capital reflète notre confiance dans la trajectoire de l'entreprise', commente le CFO Michael C Lenz.



Par ailleurs, FedEx fait part de la nomination d'Amy Lane et Jim Vena comme nouveaux administrateurs indépendants, avec effet immédiat, dans le cadre d'un accord avec D.E. Shaw Group, un troisième devant encore être désigné à une date ultérieure.



Enfin, le comité d'audit a été rebaptisé comité d'audit et des finances : outre ses responsabilités actuelles, il sera chargé d'examiner les affaires financières du groupe de logistique, y compris la structure du capital, l'allocation et les rendements.



