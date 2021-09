FedEx : Étend son activité en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - FedEx annonce que sa filiale FedEx Logistics vient d'ouvrir un bureau à Séoul (Corée du Sud), dans le cadre de la dernière expansion de son réseau mondial.



La société précise que la nouvelle organisation coréenne de FedEx Logistics fournira des solutions logistiques de bout en bout, notamment des services internationaux de fret aérien et maritime, des accords de courtage en douane et des solutions commerciales, ainsi qu'une gamme de services à valeur ajoutée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.