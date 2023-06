FedEx : Départ du directeur financier fin juillet

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses comptes annuels, FedEx a indiqué mardi soir que Michael Lenz prendra sa retraite de ses fonctions de vice-président exécutif et directeur financier à compter du 31 juillet prochain.



Une recherche externe est en cours pour son successeur. Michael Lenz occupera le poste de conseiller principal au sein du groupe de logistique et de transport de colis jusqu'au 31 décembre 2023, afin d'assurer une transition en douceur.



Il a été nommé directeur financier en mars 2020 et a aidé à diriger l'entreprise pendant la pandémie. Son leadership a aussi contribué à jeter les bases de la consolidation prochaine des principales filiales opérationnelles en un groupe unifié.



