FedEx : Abaissement des objectifs de BPA annuels

(CercleFinance.com) - Pour son exercice 2021-22, FedEx a indiqué mardi soir ne plus prévoir qu'un BPA (avant les ajustements comptables du régime de retraite MTM) entre 18,25 et 19,50 dollars, au lieu d'une fourchette cible qui allait de 18,90 à 19,90 dollars précédemment.



Au titre de son premier trimestre comptable, le groupe de logistique et de messagerie a dévoilé un bénéfice net ajusté en baisse de 7% à 1,19 milliard de dollars, soit 4,37 dollars par action, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 1,7 point à 6,8%.



FedEx explique que sa rentabilité opérationnelle a été plombée par une augmentation de ses coûts liée en particulier à un marché du travail contraint, alors que ses revenus trimestriels se sont accrus de 14% à 22 milliards de dollars.



