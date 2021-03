FCA : La Commission autorise l'acquisition d'EPS E-mobility

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'EPS E-mobility par FCA Italie et Engie EPS Italia (EEPS), tous deux italiens.



EPS E-mobility développe des technologies pour les véhicules électriques et hybrides en fournissant des solutions de recharge innovantes. FCA Italie fait partie du groupe Fiat Chrysler Automobiles. EEPS fournit des solutions de micro-réseaux, des systèmes de stockage d'énergie pour les producteurs d'énergie renouvelable et des services d'e-mobilité.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu du chevauchement très limité des activités des entreprises.



