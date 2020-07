FCA : Hausse du titre malgré la perte de plus de 1 MdE

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a subi une perte au deuxième trimestre en raison de la baisse des volumes d'expédition de véhicules.



Suite à cette annonce, les actions sont en hausse de près de 1% à la Bourse de Milan.



Le constructeur italo-américain a enregistré une perte nette de plus d'un milliard d'euros pour le dernier trimestre, contre un bénéfice de 928 millions d'euros un an plus tôt.



Les expéditions de FCA - qui incluent les livraisons des filiales du groupe - ont diminué de 65% au deuxième trimestre, à 392 000 unités, en raison des arrêts de production liés à la pandémie et des perturbations de la demande.



Les livraisons en Amérique du Nord ont chuté de 62%, tandis que les livraisons en Europe ont chuté de 65%, a déclaré le géant de l'automobile.



Concernant sa fusion avec PSA, FCA a déclaré qu'elle comptait atteindre l'objectif de regroupement des deux sociétés en une seule entité d'ici la fin du premier trimestre 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.