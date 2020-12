FCA : Des investissements pour l'expansion d'un site polonais

(CercleFinance.com) - FCA a annoncé mardi qu'il allait investir au sein de son usine polonaise de Tychy afin d'y construire de nouveaux modèles hybrides et électriques des marques Jeep, Fiat et Alfa Romeo.



Le projet - qui prévoit l'expansion et la modernisation du site sur une durée de plusieurs années - vise la mise en production des nouveaux modèles dans le courant du second semestre 2022.



Avec une superficie de 2,4 millions de m2 et un effectif de quelque 2500 personnes, l'usine FCA de Tychy est actuellement l'un des premiers sites de production du groupe automobile italo-américain.



L'an dernier, ses chaînes de montage ont assemblé un total de 263.176 véhicules Fiat, Abarth et Lancia, soit l'équivalent d'une nouvelle voiture sortant de l'usine toutes les minutes.



99% de la production est destinée à l'exportation vers 58 pays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.