Experian : Les prévisions d'un bureau d'analyses

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse a indiqué ce matin que ses prévisions de bénéfice par action (BPA) chutent de 11% pour l'année 2021E et de 5% pour l'année 2022E.



Crédit Suisse souligne que la croissance organique s'est accélérée à 10% au 4ème trimestre (contre 7% au 3ème trimestre) avec une vigueur particulière en Amérique du Nord et en Amérique latine. ' La croissance a ralenti à -5% en avril 2020 avec une croissance continue de son activité B2C aux États-Unis. Nous nous attendons à ce que la croissance ralentisse encore au cours du trimestre '.



' Au cours de l'exercice 2022, nous prévoyons une croissance organique de 8% ' rajoute Crédit Suisse.



Crédit Suisse a relevé son objectif de cours à 2660p (au lieu de 2200p) et confirme son conseil Neutre sur la valeur. ' Nous restons à neutre compte tenu de la valorisation élevée par rapport aux autres valeurs de croissance de qualité '.



