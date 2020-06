Experian : L'UE autorise l'acquisition conjointe d'Informa

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint d'Informa Solutions par Bertelsmann, toutes deux en Allemagne, et Experian au Royaume-Uni.



Informa est actuellement une filiale en propriété exclusive de Bertelsmann et sera contrôlée conjointement par Experian et Bertelsmann après la transaction.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements horizontaux et de relations verticales très limitées entre les activités des sociétés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com.

