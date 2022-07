Exor : Accord de partenariat avec l'Institut Mérieux

(CercleFinance.com) - Exor annonce avoir signé un accord de partenariat à long terme avec l'Institut Mérieux, holding indépendante de la famille Mérieux spécialisée dans la santé mondiale, prévoyant qu'Exor fasse l'acquisition, par le biais d'une augmentation de capital réservée, d'une participation de 10 % dans l'Institut Mérieux pour un investissement de 833 millions d'euros.



'Ce partenariat avec Exor apporte des ressources supplémentaires pour accompagner la croissance de l'Institut Mérieux dans sa mission d'apporter des solutions toujours plus innovantes face aux enjeux complexes de santé mondiale d'aujourd'hui et de demain', indique le communiqué de l'Institut Mérieux.



