Europlasma : Un départ au sein du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Europlasma indique avoir pris acte ce jour de la décision d'Hugo Brugière de démissionner de son mandat d'Administrateur du groupe, une fonction qu'il occupait depuis décembre 2019.



Spécialiste du retournement de sociétés cotées, 'Hugo Brugière a apporté toute son expertise dans la mise en oeuvre du plan de reprise d'Europlasma et toute sa créativité quant à son financement', indique Europlasma.



Le conseil d'administration se compose dorénavant de Jérôme Garnache‐Creuillot (Président Directeur Général), Laurent Collet-Billon et Pascal Gilbert.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.