Europe : Sept pays de l'UE vont cesser la garantie export pour les énergies fossiles

PARIS (Reuters) - Sept pays européens, dont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, vont s'engager mercredi à stopper les garanties publiques d'exportation pour les projets d'énergies fossiles, a annoncé mardi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Les infrastructures pour le charbon, le pétrole et le gaz représentent traditionnellement une grande partie des portfolios des agences publiques de financement des exportations de nombreux pays, lesquelles soutiennent ces livraisons via des garanties de financement et contre les pertes à l'étranger.

L'Espagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède sont les autres pays prenant part à l'initiative.

Paris, Londres et Stockholm ont déjà présenté par le passé des mesures pour mettre fin à ces garanties.

"Nous sommes totalement déterminés à cesser toute garantie export pour le financement des énergies fossiles en tenant compte, bien entendu, des spécificités industrielles de chaque nation et leur impact sur l'emploi", a déclaré Bruno Le Maire, indiquant par ailleurs qu'il espérait que l'administration du président américain Joe Biden se joindrait à cette démarche.

Le ministre français a ajouté que les sept pays allaient aussi s'engager lors d'une réunion mercredi à soutenir des projets respectant l'environnement et la transparence sur les politiques de financement des exportations.

(Leigh Thomas; version française Jean Terzian)

