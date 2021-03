Coronavirus : Pfizer va fournir 4 mlns de doses de vaccin en plus à l'UE en mars

(Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi la conclusion d'un accord avec l'alliance Pfizer et BioNTech pour la fourniture de quatre millions de doses supplémentaires de vaccin anti-COVID au cours des deux prochaines semaines.

Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, a précisé sur Twitter que, sur ce total, près de 600.000 doses seraient destinées à la France.

"Cela aidera les Etats membres dans leurs efforts pour contrôler la propagation des nouveaux variants", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué.

Ces doses iront "là où on en a le plus besoin, en particulier dans les régions frontalières", pour faciliter la reprise de la libre circulation des personnes et des biens, a-t-elle précisé, la Commission citant en exemple de zones sous tension Nice et la Moselle en France, le Tyrol en Autriche, Bolzano en Italie ou encore la Bavière et la Saxe en Allemagne.

L'augmentation des livraisons de vaccins en mars est la conséquence du renforcement des capacités de production en Europe, a souligné la Commission européenne.

Pfizer s'était engagé auparavant à fournir 500 millions de doses à l'UE cette année.

(Yadarisa Shabong et Manojna Maddipatla à Bangalore, avec Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

