Eurofins Scientific : Étude de surveillance des PFAS à Anvers

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce ce matin le lancement à Anvers (Belgique) du plus grand projet européen de biosurveillance des PFAS dans le sang, soit des substances perfluoroalkylées (PFAS) très stables qui sont largement insensibles à la dégradation et qui s'accumulent et persistent dans l'environnement (parfois appelés 'produits chimiques éternels').



Leur accumulation ans le sang a été associée à un certain nombre de risques pour la santé.



Ce projet a été commandé par l'Agence gouvernementale flamande pour les soins et la santé. Les tests de biosurveillance pour ce projet seront effectués par Eurofins Belgium NV.



Les données recueillies à partir de l'étude fourniront également des informations pour éclairer les recommandations et la prise de décision concernant la manière dont l'exposition humaine aux PFAS peut être limitée à l'avenir, tant en Belgique qu'à l'étranger.



Les conclusions de l'étude de biosurveillance sont attendues d'ici juin 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.