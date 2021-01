Eurofins Scientific : Dans le vert, soutenu par une analyse

(CercleFinance.com) - L'action Eurofins Scientific gagne plus de 2% alors que Credit Suisse a réaffirmé plus tôt dans la journée son opinion 'surperformance' sur le titre et remonté son objectif de cours de 76 à 80 euros, avec des estimations de BPA rehaussées de 3-4% pour 2020 à 2022, pour refléter notamment la vigueur des revenus liés aux tests de la Covid.



'Sur le plus long terme, Eurofins peut soutenir une croissance organique des revenus de 6%, renforcée par les fusions-acquisitions en cours, avec une conversion en free cash-flow significativement améliorée par rapport à l'historique', estime le broker.





