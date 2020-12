Eurofins : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - Revendiquant une forte dynamique de ses activités principales, ainsi que des activités liées à la Covid-19 en octobre et en novembre, Eurofins Scientific annonce relever ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'année 2020.



Il déclare ainsi anticiper désormais des revenus de 5,3 milliards d'euros, au lieu de cinq milliards, un EBITDA ajusté de 1,3 milliard, et non plus de 1,1 milliard, ainsi qu'un free cash-flow au groupe de 700 millions d'euros, au lieu de 600 millions.



S'il estime que les perspectives demeurent robustes avant d'entrer en 2021, le prestataire de services de bio-analyse laisse ses objectifs 2021 et 2022 inchangés, compte tenu de l'incertitude significative restante.



