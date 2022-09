Eurofins : Pour des solutions de développement durable

(CercleFinance.com) - Eurofins lance Eurofins Sustainability Solutions. Son objectif est de regrouper en un seul endroit les offres de développement durable proposées par les sociétés du groupe, afin de permettre aux clients du monde entier d'en bénéficier.



Cet éventail de solutions porte, entre autres, sur les microplastiques, les émissions, la chimie, les eaux usées, les tests de biodégradabilité et d'écotoxicité, les audits de la chaîne d'approvisionnement, l'analyse du cycle de vie, les évaluations de la recyclabilité, etc.



L'équipe d'Eurofins Sustainability Solutions est en mesure de mettre en relation les clients avec la société Eurofins la plus apte à répondre à leurs besoins.



Pour les entreprises qui débutent leur démarche de développement durable, les experts d'Eurofins proposent des consultations vidéo et peuvent aider les entreprises à développer une stratégie et une feuille de route pour atteindre leurs objectifs de développement durable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.