Eurofins : Lancement d'un test PCR de la Covid-19 en Europe

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific fait part du lancement en Europe de son test PCR de la Covid-19 avec des options d'auto-échantillonnage à domicile, produit déjà lancé en octobre dernier aux Etats-Unis après y avoir obtenu une autorisation d'utilisation en urgence par la FDA.



Le kit EmpowerDx pour la détection du SARS-CoV-2 est désormais disponible en Allemagne et en Espagne. Des demandes d'homologations pour des tests similaires seront demandées au Royaume Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et dans d'autres pays.



Par ailleurs, le prestataire de services de bio-analyse fait don d'une capacité de séquençage à des autorités de santé nationales pour identifier VUI-2020-12/01, la mutation du virus récemment observée au Royaume Uni.



