Eurofins : Lance un test VoC pour les eaux usées

(CercleFinance.com) - Les laboratoires d'Eurofins lancent le test Droplet Digital PCR (ddPCR) pour la surveillance du SRAS-CoV-2, variante XBB.1.5, dans les eaux usées.



L'outil d'analyse ddPCR très sensible permet d'identifier la variante XBB.1.5 du virus du SRAS-CoV-2 dans les échantillons d'eaux usées au niveau national et international, élargissant ainsi la plateforme complète de surveillance du SRAS-CoV-2.



' La VoC XBB.1.5 se distingue des autres variantes du SRAS-CoV-2 actuellement en circulation par l'identification d'une mutation ponctuelle unique '.



' Ce développement s'inscrit dans le cadre de l'initiative stratégique des sociétés Eurofins visant à surveiller en permanence les nouvelles VoC présentant une incidence significative aux États-Unis et à répondre à l'évolution rapide de la pandémie de SRAS-CoV-2 ' indique le groupe.



