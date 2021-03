Eurofins : Lance un kit de collecte Covid à domicile

(CercleFinance.com) - Eurofins annonce que sa filiale EmpowerDX propose sur Amazon un kit de collecte Covid-19 à domicile, approuvé par la FDA dans le cadre d'une procédure d'urgence (Emergency Use Authorised).



Les kits sont disponibles pour les consommateurs et les entreprises à l'achat sans ordonnance, permettant un meilleur accès aux tests Covid-19 pour aider à lutter contre la pandémie.



Le test permet de détecter le virus chez les patients symptomatiques et asymptomatiques, précise Eurofins.



