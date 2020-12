Eurofins : Deux nouveaux tests contre la Covid-19

(CercleFinance.com) - Eurofins Technologies annonce le lancement de deux produits importants contre la Covid-19 : un test rapide labellisé CE-IVD pour la détection d'antigènes SARS-CoV-2 en 15 minutes, et un test RT-PCR SARS-CoV-2 RT-PCR validé pour échantillons de gargarisme du pharynx.



'En contraste avec les échantillons nasopharyngés, le gargarisme est une méthode non invasive et simple d'utilisation, moins inconfortable pour le patient et particulièrement utile pour les applications d'auto-échantillonnage et le test des enfants', explique-t-il.



