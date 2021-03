Eurofins : Dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific gagne plus de 2% à Paris, confirmant une analyse de Credit Suisse qui, ce matin, réitérait sa note de 'surperformance' sur le titre et relevait son objectif de cours à 82 euros, contre 80 euros précédemment.



Le bureau d'analyses cherche ainsi à refléter la hausse de 1-8% du BPA attendue entre 2021 et 2023.



Le broker rappelle que l'activité principale d'Eurofins a connu une croissance organique de 5% au 4e trimestre 2020 et que celle-ci pourrait atteindre 9% en 2021 et 2022, portée par la reprise de certains marchés finaux.



' À plus long terme, nous prévoyons que l'activité principale pourra croître de 6% de manière organique ', ajoute Credit Suisse.





