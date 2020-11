Eurofins : Acquisition dans les tests d'amiante au Japon

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce l'acquisition de Taiyo Techno Research, société spécialisée dans les tests d'amiante, le segment de test environnemental qui connait la croissance la plus rapide au Japon, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.



Après cette acquisition, le prestataire français de services de bio-analyse pense qu'il 'deviendra le fournisseur numéro un de tests d'amiante et, dans l'ensemble, le fournisseur numéro un de tests environnementaux au Japon'.



Disposant de laboratoires dans la région de Hokuriku, sur la côte nord de l'île principale de Honshu, Taiyo Techno Research emploie plus de 45 personnes et a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de cinq millions d'euros en 2020.



