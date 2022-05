eureKING : Le SPAC compte lever 150 millions d'euros

(CercleFinance.com) - eureKING, un SPAC spécialisé dans la santé dédié à la bioproduction, a annoncé lundi son intention de lever 150 millions d'euros dans le cadre de son introduction sur Euronext Paris.



Fondée en mars dernier, eureKING est une société destinée à acquérir des entreprises européennes dans le domaine de la bioproduction (CDMO), avec l'ambition de créer un leader dans le domaine de la sous-traitance de la fabrication des produits biopharmaceutiques.



'Les biothérapies et les innovations technologiques issues des sociétés biopharmaceutiques sont destinées à devenir des produits piliers du traitement de nombreuses pathologies graves, pour lesquelles aucune solution médicale n'existe à ce jour', explique Michael Kloss, le directeur général et co-fondateur d'eureKING.



Le SPAC précise que sa levée de fonds pourrait être portée à 165 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, à l'occasion de son IPO, prévue sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.



