Estée Lauder : Un CA net en baisse de 12 % au 31 Mars

(CercleFinance.com) - La compagnie Estée Lauder a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires net de 3,75 milliards de dollars pour son troisième trimestre clos le 31 mars 2023, soit une baisse de 12 % par rapport aux 4,25 milliards de dollars de la même période de l'année précédente.



Les ventes nettes organiques ont chuté de 8 %, principalement en raison de la vente au détail de voyages en Asie à Hainan et en Corée.



La société a déclaré un bénéfice net de 156 millions de dollars, contre 558 millions de dollars l'année précédente.



Le bénéfice net dilué par action ordinaire s'est élevé à 0,43 $, contre 1,53 $ pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net dilué ajusté par action ordinaire a diminué de 75 % pour s'établir à 0,47 $.



Fabrizio Freda, président et chef de la direction, a déclaré : ' Nos marchés développés et émergents ont connu une forte croissance et ont dépassé nos attentes pour compenser une reprise encore plus lente que prévu dans le secteur du travel retail en Asie. '



Les perspectives pour l'ensemble de l'année ont été revus à la baisse afin de refléter la reprise plus graduelle de la vente au détail de produits touristiques en Asie.



