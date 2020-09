Estée Lauder : Nomination de Tara Simon

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé la nomination de Tara Simon au poste de Senior Vice President, Global General Manager, Too Faced.



Elle rendra compte à John Demsey, président exécutif du groupe Estée Lauder et succédera à Eric Hohl, qui quitte la société.



Tara Simon occupait plus récemment le poste de vice-présidente principale du merchandising, Prestige Beauty. Elle était responsable de l'évolution du modèle commercial et du développement des marques de luxe d'Ulta Beauty.



