Estee Lauder : L'UE autorise une opération de co-acquisition

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Tom Ford International LLC par The Estee Lauder Companies et Ermenegildo Zegna.



Tom Ford International est actif dans les articles de mode de luxe, y compris les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, les accessoires, les sous-vêtements et les montres.



Les sociétés Estee Lauder sont actives dans la fabrication, la commercialisation et la distribution de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires.



Ermenegildo Zegna est active dans la création et la distribution d'articles de mode de luxe, ainsi que dans la production et la distribution de tissus et textiles.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements et des liens verticaux limités entre les activités des entreprises sur les marchés en cause de l'Espace économique européen.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.