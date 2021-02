Estée Lauder : Hausse de 24% du BPA ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Estée Lauder dévoile au titre de son deuxième trimestre 2020-21 un BPA ajusté de 2,61 dollars, en augmentation de 24% (+21% en devises constantes), battant largement le consensus de marché.



A 4,85 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net du groupe de cosmétiques s'est accru de 5% (+3% en devises constantes), soutenu par la région Asie-Pacifique, les ventes en voyage et la croissance mondiale des ventes sur Internet.



Pour le trimestre en cours, Estée Lauder anticipe un BPA ajusté entre 1,10 et 1,20 dollar, pour une croissance de son CA net entre 13 et 14% (10 et 11% hors impact devises). Il prévoit de reprendre son programme de rachat d'actions au cours du second semestre.



